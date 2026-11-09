Cortado el acceso rodado y a pie en el Port de Tarragona por la huelga del sector del metal

Presencia policial en los accesos al Port de Tarragona durante la huelga del metal - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha explicado que todos los accesos al recinto portuario están afectados por la huelga del sector del metal y que no se permite el acceso rodado ni de peatones, incluso desde el acceso de peatones en la marina Port Tarragona, en un comunicado este miércoles.

Ha explicado que "grupos de manifestantes han bloqueado el acceso" del Eix Transversal, el Moll de Reus y el Dic de Llevant, y que la circulación de camiones y turismos se ha reducido un 87,24% hasta las 12 horas comparado con un día normal.

Por otro lado, en la estiba y desestiba de barcos, la actividad se mantiene con normalidad.

La Autoridad Portuaria ha reforzado la vigilancia en los accesos del recinto portuario y ha incrementado la presencia de Policía Portuaria en los tres puntos de acceso al Port "para poder prestar la ayuda necesaria a quien lo solicite".

Asimismo, se ha habilitado un carril de entrada y otro de salida en el acceso desde la A-27 para facilitar el acceso de vehículos en caso de emergencia y para la salida de mercancías peligrosas.