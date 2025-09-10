Cortarán la B-420 entre Berga y Cardona (Barcelona) por obras durante 4 meses

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio de la Generalitat cortará el tráfico de la B-420 entre Berga y Cardona (Barcelona) por obras de mejora a partir del lunes 15 de septiembre y durante cuatro meses, según ha informado este miércoles en un comunicado.

En consecuencia, los vehículos que circulen por la B-420 en dirección a Berga o Solsona (Lleida) para dirigirse a la C-26 deberán desviarse por la B-421 por el interior de Montmajor (Barcelona).

Los vehículos que circulen por la C-26 en dirección a Cardona será necesario que se desvíen por el mismo itinerario alternativo.

Los trabajos, en marcha desde la pasada primavera, consisten en el ensanchamiento y mejora del trazado de la B-420 en un tramo de 4,5 kilómetros para favorecer la seguridad y la comodidad en la conducción.

Las obras cuentan con una inversión de unos 13 millones de euros y se prevé que finalizarán durante el 2027.