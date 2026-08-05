CosmoCaixa programa actividades para "acercar" el eclipse de agosto al público desde la ciencia

Eclipse total de sol - ESA - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona ofrecerá el 12 de agosto una programación especial con motivo del eclipse total de sol para "acercar" este fenómeno astronómico al público desde una mirada científica y divulgativa.

A través de actividades para todos los públicos, el centro "brindará una oportunidad única" para comprender cómo se producen los eclipses y de qué manera han influido tanto en la observación del cielo como en la evolución del conocimiento científico, informa la Fundación La Caixa en un comunicado este miércoles.

Entre las actividades programadas se incluyen varias experiencias inmersivas, como las proyecciones en formato 'fulldome' (a cúpula completa) del Planetario '3clipse' y 'Kiru y el misterio de la Luna perdida', esta última dirigida al público familiar; el taller participativo 'En busca del eclipse', y varias píldoras de ciencia sobre este fenómeno en la Sala Univers.

Esta programación, "creada especialmente para la ocasión", se podrá disfrutar el 12 de agosto de forma gratuita con la compra de la entrada del museo.

PROYECCIONES

CosmoCaixa acaba de estrenar una nueva proyección sobre eclipses, una experiencia inmersiva con la que descubrir los eclipses solares de 2026, 2027 y 2028: la nueva proyección, '3clipse', invita al público a descubrir cómo se producen los eclipses y qué significado han tenido para diferentes culturas a lo largo del mundo.

Otra de las proyecciones que ofrecerá el centro es 'Planetario Kiru y el misterio de la Luna perdida', una película a cúpula completa, dirigida a niños de 3 a 6 años, con la que los asistentes podrán descubrir la historia de la Luna y sus fases, y "aprender a gestionar el miedo a la oscuridad".

Además, CosmoCaixa ofrecerá una sesión "relajada" en el Planetari dirigida al público en general, con especial atención a las personas con TEA o hipersensibilidad: se adaptarán y moderarán la iluminación y el sonido con el fin de reducir el impacto sensorial y evitar la sobreestimulación.

TALLERES

CosmoCaixa también presentará una serie de experiencias como 'En busca del eclipse', una propuesta recomendada a partir de los 8 años y realizada junto al programa educativo CESAR de la Agencia Espacial Europea (ESA), donde descubrirán cómo funcionan los eclipses mediante una maqueta del sistema Sol-Tierra-Luna y se construirá un dispositivo de proyección para observar el Sol sin riesgos.

En el ámbito Kosmos de la Sala Univers, los visitantes podrán descubrir varios módulos en los que se realizarán cápsulas de mediación de unos 15 o 20 minutos para hablar sobre el trío de eclipses y también contextualizar este fenómeno, descubrir los distintos tipos que existen y explorar la relación que los humanos han construido con los eclipses a lo largo de la historia.