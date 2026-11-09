Crespín reconoce la solidaridad de personas y entidades con las víctimas de la dana de 2024

El delegado del Gobierno en Catalunya, José Crespín, junto a los galardonados. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, José Crespín, ha presidido este lunes el acto de entrega de las Medalles al Mèrit de la Protecció Civil de la Delegación del Gobierno en Catalunya, con las que ha reconocido la solidaridad y compromiso de personas y entidades que ayudaron a las víctimas de la dana que afectó a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha en 2024.

El acto se ha celebrado en el Archivo de la Corona de Aragón y se ha premiado al cuerpo de Bombers de Barcelona y Bombers de la Generalitat; la Guàrdia Urbana de Barcelona; el cuerpo de Agents Rurals; los voluntarios de Protecció Civil de Roda de Barà (Barcelona) Alfonso Anllo y David Rodrigo y el director de coordinación de las Policías Locales de Catalunya, entre otros, informa la Delegación en un comunicado.

Crespín ha recordado a las personas que ante la tragedia de la dana se desplazaron para ayudar a los municipios afectados: "Queremos que sepan que aquel esfuerzo no se ha olvidado", ha dicho.

También ha querido recordar a todas las víctimas y ha subrayado que, aunque una medalla no puede devolver a las familias lo que perdieron, sí que puede expresar "en nombre de la sociedad" el agradecimiento por el esfuerzo, el compromiso y la generosidad.

Ha destacado especialmente el papel del Centre Logistic de Gestió d'Ajuts (CELOG), impulsado por la Delegación del Gobierno para canalizar la solidaridad y la ayuda, contando con la implicación de 75 ayuntamientos, más de 500 personas voluntarias y 600 palés de material.

PREPARACIÓN Y PREVENCIÓN

Ha defendido que la experiencia de la dana debe servir para mirar hacia el futuro y reforzar la capacidad de respuesta ante las emergencias: "Prepararnos significa invertir en prevención, mejorar nuestros protocolos y disponer de los medios necesarios. Pero, sobre todo, significa saber trabajar juntos.

Por ello, ha asegurado que seguirán trabajando conjuntamente con el Departamento de Interior de la Generalitat, la Dirección General de Protecció Civil y los cuerpos de emergencias para responder ante este tipo de situaciones.

RESTO DE PREMIADOS

También se ha reconocido la tarea del Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya; el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona, José Daniel Baena; la exasesora de comunicación de la Delegación del Gobierno Clara Anta; el policía nacional en la Comisaria de Cornellà (Barcelona) Eduardo Mohedano y la entidad Superacció.

Además, han sido galardonados el transportista autónomo Vicente Humanes; el comandante de la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona Martín González; el exresponsable de la seguridad de la Delegación del Gobierno en Catalunya Juan Venegas; el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona) y la responsable de operaciones de Protecció Civil Cristina Vicente.