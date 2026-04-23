Cristina Fernández Cubas en su firma de libros por Sant Jordi: "Es un placer que me lean en el colegio"

La escritora Cristina Fernández Cubas, firma ejemplares de sus libros en la Fira de Llibres de Sant Jordi, a 23 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy, jueves 23 de abril de 2026, Barcelona celebra la Diada de Sant Jordi, una de las festi - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora catalana Cristina Fernández Cubas ha celebrado haberse encontrado con unas chicas muy jóvenes durante la firma de su libro 'Lo que no se ve' este jueves en Barcelona para Sant Jordi 2026, un gesto que le ha emocionado mucho: "Es un placer que me lean en el colegio".

"Me han leído en el colegio porque la maestra se lo ha recomendado. Es un placer enorme porque cuando yo iba al cole, hace muchos años, los libros obligados daban una rabia enorme", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

Sobre este tema, la escritora ha evitado opinar sobre las lecturas obligatorias en los centros educativos al no formar parte del Departamento de Educación, pero ha reconocido que es un placer que "te lean" en este ámbito.