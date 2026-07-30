CriteriaCaixa gana 1.248 millones hasta junio, un 8% menos, por la falta de extraordinarios

Archivo - Sede de CaixaBank en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

CriteriaCaixa cerró el primer semestre con un beneficio neto de 1.248 millones de euros, un 8% menos que en el mismo periodo del año pasado, por la falta de extraordinarios, como los ingresos derivados de la auto-OPA de Naturgy, informa en un comunicado este jueves.

El resultado recurrente fue de 1.142 millones, un 23% interanual más, y el holding ha explicado que el periodo "ha venido marcado por una sólida generación de caja", impulsada por los 1.174 millones de euros de dividendos que ha recibido de sus participadas, un 9,3% más.

Además, ha destacado la monetización de la acreción de la participación derivada de los programas de recompra de acciones llevados a cabo por CaixaBank (365 millones).

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