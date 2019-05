Cs se abstendrá sobre que Iceta sea senador y complica aún más que presida el Senado

Actualizado 15/05/2019 16:46:50 CET

Roldán: "Somos críticos en cómo el PSC, Iceta y Sánchez han gestionado este tema"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

La diputada de Cs en el Parlament Lorena Roldán ha anunciado este miércoles que su partido se abstendrá este jueves en la votación de la Cámara catalana sobre si el líder del PSC, Miquel Iceta, debe ser senador, lo que complica aún más que sea designado y que luego pueda presidir el Senado.

Lo ha explicado en declaraciones a los periodistas desde los pasillos del Parlament: "Somos críticos en cómo el PSC, Iceta y Sánchez han gestionado este tema del senador. No ha habido diálogo con los grupos como lo hay normalmente, nos enteramos por la prensa".

Si Cs hubiera votado a favor, a Iceta le hubiera valido con una abstención de JxCat para que la votación saliera adelante, pero la abstención del partido de Inés Arrimadas hace que la única posibilidad de que sea designado pase por convencer al partido de Carles Puigdemont de que diga 'sí'.

Roldán ha criticado que la operación de Sánchez para que Iceta fuera presidente del Senado era una mensaje de que el Gobierno central seguiría siendo "un chollo" para el independentismo catalán, de ahí que Ciudadanos también haya apostado por la abstención y no por un voto a favor.

También ha aclarado que, si eventualmente Iceta fuera elegido senador, Cs se opondría a que luego presidiera el Senado, ya que ha criticado que es un líder político que "en 2012 ya hablada de referéndum, fue el artífice de los nefastos tripartitos en Catalunya y que ha cuestionado el trabajo de los jueces".

¿INCOHERENTES?

Roldán ha defendido que no es incoherente abstenerse ahora a Iceta y que, en el pasado, Cs avalara con un 'sí' la designación de candidatos a senadores de partidos independentistas, incluso meses después de que el Parlament declarara la república.

Ha alegado que en aquellos casos se siguió una "cortesía parlamentaria" y una negociación entre los grupos que no ha habido con el caso de Iceta, ya que ha insistido que nadie se dirigió a ellos para abordar este asunto y se enteraron por los medios de comunicación que lo propondrían como senador.

También ha aclarado que optan por una abstención y no por un 'no' en la votación de este jueves por no contribuir "al bloqueo" de la Cámara catalana que, a su juicio, sí llevan meses impulsando los grupos partidarios de la independencia