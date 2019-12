Cs lamenta los resultados del barómetro de Barcelona y asegura que "reflejan la realidad"

Publicado 27/12/2019 17:30:17 CET

BARCELONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, ha lamentado este viernes los resultados del barómetro de la ciudad, aunque ha asegurado que no le sorprenden porque "reflejan la realidad".

En declaraciones a los periodistas, la concejal ha dicho que Barcelona no ha cambiado con la llegada del PSC al Gobierno municipal: "Lejos de dar un giro se ha abonado a la tesis de la alcaldesa, evitando la gestión e intentando pasar desapercibido", ha reprochado.

Ha recordado que Cs propuso un pacto para la seguridad con un plan local e integral, y que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, "se negaron a implementar".

Asimismo, ha criticado que no haya "planes ni soluciones para la política de vivienda", y ha asegurado que no le extraña que tanto Colau como Collboni hayan suspendido porque, según ella, la gestión de la ciudad no es su prioridad.

Para Guilarte, la prioridad de Colau y Collboni es "subirse al carro del independentismo" y les ha acusado de gobernar con ERC supeditando el bienestar de los barceloneses.