Cs ve "grotesco" el nombramiento de Lluís Salvadó como presidente del Puerto de Barcelona

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs en el Parlament Anna Grau ha tachado este lunes de "grotesco" el nombramiento de Lluís Salvadó como presidente del Puerto de Barcelona y ha lamentado que la decisión no haya pasado por el Gobierno.

En una rueda de prensa, Grau ha reiterado que el nombramiento de Salvadó ha sido un error porque está "a un paso de la inhabilitación por malversación, que recordemos que es corrupción".

También ha lamentado que no haya nadie que controle que el dinero de los Presupuestos no vaya "para colocar a amiguetes malversadores en vez de ir a la sanidad y la educación", y ha remarcado la necesidad de dotar a la salud catalana del crédito extraordinario de 376 millones que asegura que Junts y PSC no quieren votar.

Además, Grau ha celebrado que en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, celebrado este fin de semana en Madrid, se haya llegado a un acuerdo unánime "para seguir andando unidos y cohesionados a la próxima asamblea general extraordinaria", y ha explicado que de dicha asamblea saldrá un modelo que dé más protagonismo al territorio.

Sobre las elecciones municipales en Barcelona, ha explicado que están trabajando en una candidatura "robusta, ilusionada y valiente para la ciudad" y ha asegurado que no descartan la posibilidad de hacer primarias internas para escoger al candidato.