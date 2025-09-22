CT dirigirá durante 5 años la supervisión de obra en Repsol Química Tarragona

TARRAGONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de ingeniería y transformación tecnológica CT ha iniciado su primer contrato con Repsol Química en el complejo de La Pobla de Mafumet (Tarragona), referente a un servicio de supervisión de obra, en modalidad de contrato abierto y con una duración prevista de cinco años.

Se trata del primer acuerdo en este emplazamiento, "respaldado por la trayectoria de CT en proyectos similares en Puertollano, Cartagena, A Coruña y la propia Tarragona desde 2011", informa CT en un comunicado este lunes.

La operación incluye el control y supervisión de la ejecución de inversiones en planta, con especialidades de metalurgia, obra civil, instrumentación, electricidad y oficios varios, además de comprender el control de prefabricación y materiales, gestión de la calidad y la planificación y tramitación de permisos de trabajo, entre otros.

"Con la experiencia de más de 38 años y el respaldo de más de 2.000 ingenieros en 7 países, aportamos la combinación que la industria demanda: liderazgo HSE, control de riesgos y coordinación eficaz de contratistas", ha destacado el responsable del equipo de supervisión de CT en Repsol Química Tarragona, Xavier Vera.

A fin de asegurar la eficiencia, CT aplicará su plataforma eVore para la gestión de proyectos y documentación técnica, al tiempo que incorporará la automatización robótica de procesos (RPA) y medirá el desempeño mediante KPIs mensuales que monitorizan horas ejecutadas, avance de trabajos, incidencias y grado de cumplimiento.