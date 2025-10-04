Cuándo y dónde será la manifestación pro palestina de hoy en Barcelona: hora y punto de encuentro

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación a favor de Palestina, a 18 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 organizaciones, sindicatos y entidades de Catalunya han convocado para este sábado en Barcelona una manifestación en apoyo al pueblo palestino y en contra de la guerra en Gaza.

Los organizadores esperan que la marcha consiga "desbordar" las calles de la ciudad y se convierta en una de las más grandes de la historia reciente en Catalunya.

HORARIO Y PUNTO DE INICIO

La manifestación comenzará el sábado a las 12 horas en Jardinets de Gràcia (Metro Diagonal). Desde este punto se iniciará la marcha, que contará con la participación de una caravana de taxistas, tractores y bomberos, y que finalizará con un programa de conciertos.

Los organizadores han pedido a los asistentes que acudan vestidos de negro, como símbolo de luto por las víctimas en Palestina.

En paralelo, la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (Rescop) ha convocado para los días 4 y 5 de octubre movilizaciones en más de 80 municipios españoles bajo el lema "Paremos el genocidio en Palestina. Fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel, por un embargo integral".

Estas protestas coinciden, además, en fechas próximas al aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023, que marcaron el inicio de la actual guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Desde entonces, el conflicto ha causado más de 66.200 muertos y cerca de 169.000 heridos y ha desencadenado una movilización internacional sin precedentes.