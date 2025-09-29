La cuarta edición de Mondiacult de la Unesco se celebrará en Riad en 2029

El subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, en la inauguración del Mondiacult - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la conferencia de políticas culturales Mondiacult de Unesco se celebrará en Riad, la capital de Arabia Saudí en 2029, ha anunciado este lunes el subdirector general de Cultura de Unesco, Ernesto Ottone, en la inauguración del Mondiacult de Barcelona.

Ottone ha asegurado que esta edición de Mondiacult de Barcelona, que se celebra hasta el miércoles con 162 delegaciones ministeriales, debe anidar la cultura entre las prioridades mundiales y posicionarla como un objetivo ODS en la agenda post 2030.

Tras las dos primeras ediciones en México, esta tercera en Barcelona, la cuarta se celebrará en Riad "gracias a la amable oferta de las autoridades de Arabia Saudí", ha anunciado Ottone, en nombre de la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, que no ha podido desplazarse a Barcelona.