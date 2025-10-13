Cuatro detenidos y 2 armas de fuego intervenidas en un dispositivo policial en l'Anoia (Barcelona)

Uno de los detenidos durante el dispositivo de Mossos contra un grupo especializado en robos violentos - MOSSOS

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas detenidas, dos armas de fuego y cuatro vehículos robados intervenidos durante el dispositivo policial que se ha iniciado este lunes por la mañana en l'Anoia (Barcelona) contra un grupo especializado en robos violentos, y que han liderado los Mossos d'Esquadra junto con la Policía Foral de Navarra.

Según el balance provisional facilitado por la policía catalana, las detenciones se han producido tras realizar diversas entradas a domicilios, naves y talleres de los principales investigados.

Concretamente, este grupo realizaba robos violentos en camiones que transportaban droga y se tiene la previsión de realizar varias entradas, ha informado la policía catalana en un comunicado.

En cuanto al dispositivo, los mossos han desplegado más de un centenar de efectivos con agentes de la División de Investigación Criminal (DIC), del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), la Unidad Canina y de Drones, medios aéreos, Policía Científica, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) y agentes de la Policía Foral.

Hay una investigación abierta y el caso está bajo secreto de las actuaciones.