Cuatro detenidos por desórdenes públicos en el encuentro de 'therians' en Barcelona este sábado

BARCELONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas fueron detenidas por desórdenes públicos, tres de ellas menores de edad, en un encuentro de 'therians' en el Arc de Triomf de Barcelona este sábado por la tarde, que congregó a unas 3.000 personas, según han informado fuentes de Mossos d'Esquadra a Europa Press.

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) pidió la intervención de patrullas de Mossos para desalojar la concentración, lo que produjo diversos altercados que acabaron con la detención de tres chicas menores de edad por parte de la policia catalana y la GUB realizó otro arresto, después de que un grupo de personas provocara incidentes con la policía y lanzamiento de objetos.

La concentración pretendía reunir a integrantes del colectivo 'therian', personas que se identifican con animales.