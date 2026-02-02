Cuatro detenidos por robar 204 kilos de cobre de una empresa de Abrera (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 27 de enero a cuatro hombres de entre 23 y 30 años por presuntamente robar 204 kilos de cobre de una empresa de Abrera (Barcelona), informan en un comunicado este lunes.

La Policía Local recibió un aviso de un posible robo por parte de diversos hombres que iban en una furgoneta, y posteriormente los mossos identificaron a sus ocupantes y registraron el interior del vehículo.

Tres de ellos tenían múltiples antecedentes por el mismo delito y todos los detenidos pasaron a disposición del juzgado de guardia de Martorell (Barcelona).