Las cuencas internas catalanas están al 92% y crecen 6 puntos en una semana por el temporal

Las reservas de los embalses de las cuencas internas catalanas se encuentran este martes al 92% de su capacidad, cuando la pasado martes estaban al 86%, aumentando 6 puntos en una semana, debido a las lluvias por el temporal de estos días en Catalunya.

Son los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultados por Europa Press, en los que se puede ver que las cuencas internas de Catalunya tienen actualmente 623,8 hectómetros cúbicos, cuando el pasado martes tenían 583,6.

Fuentes de la ACA han explicado a Europa Press que esta cifra del 92% de reservas no se producía desde enero de 2020, antes de la pandemia, cuando se llegó a estar al 98% y 99%; y añaden que "estos incrementos tan altos en poco tiempo" --como esta crecida de 6 puntos en una semana-- no se registraban desde el temporal Gloria, que se produjo entre el 20 y el 23 de enero de 2020.

El embalse de Darnius Boadella está al 97,2% de su capacidad (84,9% el pasado martes); el de Sau, al 94,3% (frente al 89,5%); Susqueda, al 92% (frente al 87,5%); La Baells, al 91,6% (frente al 85,7%) y La Llosa del Cavall, al 89,7% (frente al 84,9%).

Por otro lado, Sant Ponç está al 93,3% (el pasado martes estaba al 86,6%); Foix, al 87,6% (frente al 85,3%); Siurana, al 41,9% (29,9% el lunes) y Riudecanyes, al 99,6% (frente al 73,5%).

SAU CASI DOBLA SUS RESERVAS EN UN MES

Entre los aumentos, destaca el del pantano de Sau, ya que el 24 de diciembre de 2025 se encontraba al 42% y ahora está al 94,3, casi doblando sus reservas en un mes; y también el de Siurana, que en tan solo una semana ha doblado también sus recursos.

Los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, están este viernes al 91,5% de su capacidad, cuando la semana pasada estaban al 86,7%, aumentando 4,8 puntos en una semana.