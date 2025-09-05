Cuerpo pide "prudencia" después que BBVA plantee seguir con la OPA si obtiene un 30% del Sabadell

Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo interviene druante el ‘Foro ICEX 2025’, en la Nave Madrid, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Afirma que "lo que no va a cambiar" es la protección al interés general y a trabajadores

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha mostrado prudente después que el BBVA se plantee seguir con la oferta pública de adquisición (OPA) al Banc Sabadell, si obtiene al menos el 30% del banco, tras la autorización del regulador bancario de los Estados Unidos.

"Por parte del Gobierno, como siempre hemos hecho, prudencia en cuanto a las decisiones que tomen las entidades en lo relativo a esta operación. Nosotros participamos en el momento en el que nos correspondía por habilitación de la ley, y lo hicimos para proteger el interés general", ha dicho, en una entrevista este viernes en Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press.

Ha señalado que "ahora le corresponde a las entidades y en última instancia a los propios accionistas" tomar la decisión, y que la intervención del Gobierno ya se ha producido de forma proporcional y para proteger, especialmente, los intereses de los trabajadores y el interés general.

Preguntado por si cree que el BBVA va a mejorar su oferta, ha dicho que no le corresponde especular, pero que estarán siguiendo los acontecimientos, y ha sostenido que lo que no cambiará es la protección de los intereses de los trabajadores.

Sobre los efectos que tenga finalmente en el sistema bancario español, ha afirmado: "Haremos una valoración en su momento cuando tengamos toda la información. Lo que no va a cambiar es precisamente la protección de los intereses de trabajadores y de los clientes del Sabadell, puesto que de eso nos hemos encargado por parte del gobierno.

FINANCIACIÓN SINGULAR Y CONDONACIÓN

Cuerpo se ha referido al proyecto para la financiación singular de Catalunya, y ha defendido que el proyecto garantiza elementos esenciales como la suficiencia de recursos, la solidaridad entre territorios y entre subsectores, y ha dicho que el criterio de ordinalidad se contempla ya en el sistema de financiación actual, y que ello no impide la solidaridad entre comunidades.

"Lo importante en este caso, más allá de que exista ese elemento de solidaridad que garantice que mi comunidad autónoma pueda dar los servicios de sanidad y educación en las mismas condiciones que en cualquier otra comunidad autónoma, es fomentar que haya desarrollo económico por todo el territorio", ha valorado.

Sobre la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, ha dicho que la posición del PP responde a una confrontación con el Gobierno, y ha esperado que impere, finalmente, el elemento práctico: "Confío que los presidentes de todas las comunidades autónomas vean el beneficio para sus ciudadanos y, por tanto, vayan adelante".

PRESUPUESTOS Y JORNADA LABORAL

Sobre la decisión del Gobierno de llevar el futuro proyecto de Presupuestos Generales del Estado al Congreso, pese a no tener garantizados los apoyos, Cuerpo ha defendido acostumbrarse a las negociaciones entre grupos, tras muchos años de mayorías absolutas en las que "las negociaciones no existen".

"Las negociaciones tienen un elemento muy positivo, y es que conforme se negocian los textos, es mi experiencia en estos dos años, acaban mejorando y, además, el equilibrio al que se llega es más sostenible, son textos que aguantan durante más tiempo", ha asegurado.

Finalmente, respecto a la reducción de la jornada laboral, ha dicho que es otro de los ámbitos en los que hay que seguir negociando --textualmente-- hasta el último minuto, y que ve importante sacar adelante la reforma lo antes que se pueda, y que los grupos deben tener en cuenta que el texto permite negociar para "llegar a un equilibrio en su redacción" mientras se mantenga el objetivo.