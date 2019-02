Cunillera quiere que este jueves sea "un día de estricta normalidad" pese a la huelga

Publicado 20/02/2019 15:02:03 CET

Pide respetar a quien "tiene todo el derecho" de ir a trabajar

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ha abogado porque la jornada de huelga prevista para este jueves en Catalunya sea "un día de estricta normalidad" y se respete a quienes decidan ir a trabajar.

"El que no quiera, tiene todo el derecho y merece todo el respeto. No hay por qué dudar de que se será respetuoso con aquél que quiera trabajar", ha afirmado este miércoles en declaraciones a los medios en Esparreguera (Barcelona).

La Intersindical-CSC ha convocado una huelga coincidiendo con el juicio al referéndum del 1 de octubre de 2017 en el Tribunal Supremo, corte para la que Cunillera ha pedido "respeto total y absoluto".

"La Delegación del Gobierno no tiene ninguna opinión acerca de la celebración de un juicio que no es de su ámbito ni competencia y que se celebra con total normalidad y con una transparencia total y absoluta", ha dicho.

Preguntada por que el Govern haya suspendido su agenda pública por la huelga de este jueves, ha respondido que "cada uno administra como puede o sabe", pero ha destacado que hay cuestiones pendientes de resolver que necesitan ponerse a trabajar.

"No sé si el país está como para que no trabajemos todos los días del año. Cuando uno está en política no trabaja de lunes a viernes, trabaja todos los días", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que la huelga "ha sumado a unos determinados sindicatos pero a otros no" y que los cuerpos y fuerzas de orden velarán por la seguridad de la jornada.

PRESUPUESTOS

Cunillera ha asegurado que la Delegación está sufriendo las consecuencias del veto del Congreso al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), "que tenían un gran componente social".

Ha reprochado a las formaciones independentistas que han "decidido juntar sus votos con la derecha más derecha que nunca ha tenido la democracia española" y que ello va a repercutir en los fondos de la Generalitat.

"Catalunya, que tenía la pretensión de hacer unos Presupuestos sociales, se ha encontrado con más de 2.000 millones de euros menos para hacer esas políticas", ha advertido.