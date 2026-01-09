La CUP afirma que el acuerdo de financiación no aporta soberanía a Catalunya: "Es una renuncia"

La diputada de la CUP Pilar Castillejo en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha afirmado que el acuerdo de financiación pactado entre el Gobierno y ERC no aporta más soberanía a Catalunya: "No es una financiación singular, es una renuncia singular".

Lo ha dicho este viernes en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat tras finalizar la reunión que han mantenido el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y la de Economía y Finanzas, Alícia Romero, con PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP para explicar el nuevo modelo acordado.

"Estamos hablando de un incremento de 4.700 millones de euros aproximadamente. Es positivo que lleguen más recursos, evidentemente no puede ser de otra manera, pero son claramente insuficientes, sobre todo si lo comparamos con el déficit fiscal", ha sostenido la diputada.

Castillejo ha afeado a los republicanos el acuerdo alcanzado y ha agregado: "ERC, que empezó diciendo que quería una república, se ha conformado con una amnistía que no se está aplicando. Y del concierto que anunció en su día el presidente Aragonès, ahora se conforma con este café para todos que es claramente insuficiente".

"LA AGENDA CENTRALIZADORA"

En cuanto al encuentro con los consellers Dalmau y Romero, ha criticado que se les ha trasladado "un mensaje muy vacío, con muy poco contenido", y ha afirmado que, además, la nueva financiación tiene --textualmente-- muchas dificultades para salir adelante.

"Ante este panorama, ERC y también Junts, que son los que están hablando con el PSOE en Madrid, negociando con el 155, lo que están haciendo es seguir la agenda centralizadora y marear la perdiz constantemente", ha zanjado.

Finalmente, ha concluido que la ambición que desde la CUP creen que Catalunya necesita "solo se puede traducir en un nuevo desafío independentista de izquierdas".