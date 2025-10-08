La CUP arropa a Pilar Castillejo a su llegada al Parlament tras ser deportada por Israel

La CUP arropa a la presidenta de su grupo parlamentario, Pilar Castillejo, a su llegada al Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha arropado a la presidenta de su grupo en el Parlament, Pilar Castillejo, a su llegada a la Cámara catalana para participar en la segunda sesión del Debate de Política General (DPG) tras haber sido deportada por Israel después de participar en la Global Sumud Flotilla.

Pocos minutos después de las 9.00 horas de este miércoles, miembros del partido han acompañado a Castillejo hasta la entrada del Parlament coreando lemas como 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá', y luego se han hecho una fotografía con 'esteladas' y banderas palestinas.

Tras la sesión de esta mañana del DPG, está previsto que la Mesa, encabezada por el presidente del Parlament, Josep Rull, reciba en audiencia a la diputada de la CUP en el despacho de audiencias.