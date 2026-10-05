La CUP decidirá este sábado si se presenta a las generales del 29 de noviembre

La portavoz de la CUP, Su Moreno - CUP

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha explicado que la CUP decidirá este sábado en la reunión de la dirección nacional del partido si el partido se presenta a las próximas elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre.

Lo ha anunciado en rueda de prensa este lunes, donde ha dicho que la organización está debatiendo sobre diversos escenarios y "analizando de forma constante la coyuntura".

Sobre la convocatoria de elecciones por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que se trata de un movimiento de "puro electoralismo" que llega, apunta, después de 8 años de un Gobierno que para los catalanes no ha avanzado en la agenda social y nacional.

"El PSOE y el PSC no pueden utilizar el miedo a la llegada de la extrema derecha cuando no están haciendo nada desde los gobiernos para frenarla", ha añadido.

VIVIENDA

Sobre la caída de los decretos de vivienda en el Congreso la pasada semana ha afirmado que "a nadie le sorprende que Junts haya situado los intereses del rentismo por encima de las necesidades de la mayoría".

"Hay que recordar que Junts solo ha respondido a los intereses de la mayoría cuando ha tenido un movimiento independentista popular que le ha forzado a hacerlo", y ha pedido que Catalunya disponga de todas las herramientas para regular en materia de vivienda, una de las propuestas del partido en el Debate de Política General en el Parlament la pasada semana.

También ha criticado al PSOE por su gestión en este ámbito y asegura que "no puede hacer creer que tiene interés en resolver ninguno de los problemas de acceso a la vivienda cuando ha tenido 8 años para hacerlo".