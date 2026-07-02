La CUP dice 'no' a los Presupuestos por su falta de ambición: "No están a la altura de este país"

La diputada de la CUP Laure Vega, en el debate de Presupuestos en el Parlament - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Laure Vega ha justificado el voto negativo al proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat que se aprobarán este jueves en el Parlament al considerar que no dan respuesta a las necesidades de Catalunya y les falta ambición: "Estos presupuestos no están a la altura de este país".

En su intervención en el debate parlamentario, Vega ha considerado que la gente merece más de lo que ofrece el proyecto que el Govern ha pactado con ERC y Comuns y que no restan poder de los poderosos: "Estos presupuestos tienen más recursos, es evidente. ¿Pero cuál es la gran obra de gobierno aquí? ¿Qué recordaremos en 20 años? ¿Qué poder retrocede?".

La diputada ha insistido en la idea de que no permiten mejorar la vida de los trabajadores ni les hará tener más tiempo, y que hay políticas equivocadas como las ayudas al alquiler que "irán directas a los rentistas".

"Cuando acabe esta legislatura nadie recordará el número exacto de ninguna partida. Lo que recordará la gente es otra cosa: si pudo marcharse de casa y olvidar las mudanzas, si pudo tener un hijo, si su padre llegó a tiempo a una operación o a una residencia, si el tren pasó y llegó ese compromiso tan importante", ha expresado.

Por ello, ha advertido de la necesidad de ambición por parte de la izquierda: "Si la izquierda gobierna o condiciona gobiernos y la vida no mejora de forma evidente, ¿quién recogerá esa frustración? La recogerá la extrema derecha", y ha considerado que salvar los muebles a nivel político no es hacer que la vida de la ciudadanía sea mejor.