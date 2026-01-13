La CUP pide que la recaudación de la tasa turística se destine a "diversificar la economía"

Archivo - La diputada de la CUP en el Parlament, Laure Vega - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha pedido que la recaudación de la tasa turística se destine a "diversificar la economía" y dar apoyo al sector productivo, tras el acuerdo conocido este martes entre el PSC, ERC y Comuns para aumentar la cuantía de esta tasa.

En declaraciones difundidas por la formación este martes ha criticado que el problema de la tasa turística es "que no aborda el problema de fondo del turismo, que es el monocultivo".

Así, ha añadido que "por tantos puestos de trabajo que se generan en el sector turístico se destruye de igual manera en el sector productivo e industrial".

"El dinero recaudado con la tasa turística no puede ir persiguiendo, promocionando este turismo que nos asola como país", ha expresado, y ha señalado que cuando un tercio de la población no puede irse de vacaciones, a su parecer, no tiene sentido seguir invirtiendo el dinero que se recauda en promocionar el turismo, textualmente.

Ha añadido que la CUP defiende que la tasa turística "debe subir tanto como se planteó en el primer decreto" porque, según ella, lo que se ha presentado es una reducción de las cantidades.