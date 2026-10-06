La CUP pide el traspaso de las competencias de vivienda y se solidariza con los detenidos

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha reclamado el traspaso de las competencias en materia de vivienda a Catalunya para garantizar que "es un derecho y no una mercancía" y se ha solidarizado con los detenidos en las movilizaciones del lunes.

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, ha manifestado su satisfacción por las manifestaciones celebradas y ha acusado a los socialistas de actuar con "una absoluta hipocresía porque de día hacen llamadas en defensa de una vivienda digna y por la noche golpean y detienen a quién se moviliza para garantizarlo".

Según Pellicer, para garantizar el acceso a la vivienda toca actuar sobre el mercado prohibiendo la compra especulativa y recuperando toda la vivienda en manos de inversores y fondos buitre.

También ha expresado su apoyo a una posible huelga general por la vivienda, por lo que estarán al lado de todos los actores que la promuevan: "Y no lo haremos por cálculos electorales", ha añadido.

"La huelga general es la única manera de avanzar en la garantía del derecho a una vivienda digna ante unos gobiernos que no han querido intervenir el mercado como corresponde", ha zanjado.