Cupra congrega a más 30.000 personas en la presentación mundial del modelo Raval

La cantante Nathy Peluso durante el concierto celebrado en Barcelona con motivo del lanzamiento mundial del Cupra Raval - David Oller - Europa Press

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha congregado a más de 30.000 personas distribuidas en 6 ciudades europeas durante las diferentes presentaciones del modelo Cupra Raval, el primer coche 100% eléctrico de la marca que se fabricará en Martorell (Barcelona), informa la compañía este viernes en un comunicado.

En concreto, la presentación mundial del Cupra Raval ha contado con diferentes actos en 12 ciudades europeas, y en la mitad de las mismas --Barcelona, Madrid, París, Berlín, Milán y Manchester-- ha organizado conciertos en calles y salas de conciertos como parte de un "enfoque descentralizado pionero en la industria del automóvil".

En concreto, Barcelona acogió la actuación de Nathy Peluso; Madrid la de Guitarricadelafuente; París la de Disiz; Berlín la de Kim Petras; Milán la de Mahmood, y Manchester la de Chase & Status y Lancey Foux.

El Chief Brand Officer de Cupra, Ignasi Prieto, ha explicado que la compañía ha apostado por un enfoque "rompedor y descentralizado" para el lanzamiento del modelo Raval, que describe como el más importante de la historia de Cupra y contará con precio de alrededor de 26.000 euros y se prevé que empiece a entregarse este verano.

Además, en Múnich, Viena, Lisboa, Róterdam, Copenhague y Helsinki, la compañía también organizó diferentes eventos de presentación adaptados a las necesidades y condiciones de cada país.