Cupra convoca la 3 edición del concurso de cortos 'The Dream Makers' - FUNDACIÓN SEAT CUPRA

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha convocado la 3 edición del concurso de cortometrajes 'The Dream Makers: Short Film Contest', impulsado por la Fundación Seat Cupra.

Cuenta con el apoyo del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Escola Superior de Cine i Audiovisuals de Catalunya (Escac), el Festival de Cine de Sitges y el Studio Babelsberg, ha informado este lunes Cupra en un comunicado.

El certamen, dedicado a descubrir y apoyar a cineastas emergentes, se anunció oficialmente en la ceremonia de graduación 2026 de la Escac, celebrada el 26 de junio.

JURADO

El jurado del certamen está formado por el director de cine J.A. Bayona; el actor Daniel Brühl; la directora del Festival Internacional de Cine de Berlín, Tricia Tuttle; el director del Festival de Cine de Sitges, Ángel Sala, y el director general de Studio Babelsberg Motion Pictures, Marcus Loges.

En representación de Cupra, forma parte del jurado el director de marca, Ignasi Prieto, y Aintza Serra representa a la Escac en su rol de directora de contenidos y currículum.

Las inscripciones pueden realizarse a través de los sitios web de Berlinale Talents y de la Escac, cada uno de los cuales ofrece acceso a su propia plataforma con requisitos específicos.

El ganador del concurso obtendrá financiación y apoyo integral a la producción, acompañamiento profesional y la posibilidad de presentar el proyecto durante el Festival Internacional de Cine de Berlín.