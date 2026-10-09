Cupra presenta en el Festival de Sitges a tres finalistas del concurso 'The Dream Makers'

Imagen del estreno de 'Homing' en el Festival de Sitges - CUPRA

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha presentado durante la gala inaugural de la 59ª edición Festival de Cine de Sitges a los 3 primeros finalistas de la tercera edición del concurso para cineastas emergentes 'The Dream Makers: Short Film Contest': Max Burgoyne-Moore y Salvatore Scarpa, Pepe Siscar Martínez y Sara Giró.

Otros 3 finalistas serán seleccionados a través de Berlinale Talents, y los 6 proyectos se presentarán en el 77º Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero, donde se elegirá la propuesta ganadora, ha informado en un comunicado este viernes la compañía.

Durante la gala inaugural, la compañía también ha estrenado 'Homing' de Hansel Rodrigues y Lizzie Atherton, uno de los proyectos ganadores de la primera edición del concurso en 2024 junto a 'Señuelo', dirigida por Martha G. Ayerbe, y que también regresó el año pasado al festival como película terminada.

Cupra ha valorado que Sitges se ha convertido en un "punto de referencia recurrente" para el concurso, por el que los proyectos son reconocidos por primera vez para volver más adelante en forma de películas ya terminadas.

Además, como 'partner' oficial de automoción del festival, Cupra otorgará un premio de 20.000 euros al ganador del premio a la Mejor Película dentro de la Sección Oficial Fantástico a Competición durante la ceremonia de cierre del 17 de octubre.