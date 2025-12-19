El CZFB y Onda Cero reconocen la labor de En bici sense edat, Després del suïcidi y T'acompanyem

Entrega del reconocimiento a ONG y entidades solidarias. - CZFB

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y Onda Cero han celebrado este viernes la entrega del reconocimiento 'Ciutat Solidària' 2025 a las entidades En bici sense edat, Després del suïcidi y T'acompanyem, en un acto celebrado en el Palau de la Música de Barcelona.

El reconocimiento tiene como finalidad apoyar a ONGs y entidades sociales sin ánimo de lucro de los ámbitos de la solidaridad, la inserción sociolaboral y el cuidado de la gente mayor y de los colectivos más desfavorecidos, informan CZFB y Onda Cero en un comunicado.

El primer reconocimiento ha sido para En bici sense edat, que desde 2016 promueve el envejecimiento activo y el buen trato a las personas grandes y con problemas de movilidad, un trabajo por el que ha recibido un cheque de 6.000 euros y una campaña publicitaria de 120 cuñas radiofónicas en Onda Cero.

También se ha reconocido con el accésit a la entidad Després del suïcidi, creada en 2012 para generar un espacio para el acompañamiento y el apoyo en el luto a las personas supervivientes en la muerte por suicidio; recibirá una campaña publicitaria de 120 cuñas radiofónicas en Onda Cero Catalunya, así como la litografía 'Grabado sin título' del artista Josep Maria Guinovart.

También ha sido reconocida con un segundo accésit la asociación T'acompanyem, que nació en 2009 como respuesta solidaria a la crisis económica y que obtendrá con una campaña publicitaria de 120 cuñas radiofónicas en Onda Cero Catalunya, así como la litografía 'Grabado sin título' del artista Josep Maria Guinovart.

El acto ha contado con la participación del delegado del Estado en el CZFB, Pere Navarro; la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, así como del director de Atresmedia Radio en Catalunya, Francesc Robert.

NAVARRO Y SORIGUÉ

Navarro ha destacado que "los Premios Ciutat Solidària son un reconocimiento imprescindible a la labor de las entidades sociales que actúan con generosidad y compromiso, trabajando a favor del bien común para hacer frente a las adversidades y desigualdades existentes".

Por su parte, Sorigué ha destacado que "estos premios son una muestra del enorme talento y compromiso de las entidades sociales de nuestro entorno" y ha destacado la capacidad de estos proyectos de transformar realidades y ofrecer soluciones a quienes más lo necesitan.

FRANCESC ROBERT

Francesc Robert ha expresado su agradecimiento al CZFB y ha destacado la tarea que, en el terreno de la responsabilidad corporativa, hacen Atresmedia y Onda Cero.

"Un año más, y ya son 13, hemos demostrado el compromiso y la fuerza transformadora que tiene la solidaridad compartida. Desde Atresmedia, entendemos la responsabilidad corporativa no como una obligación, sino como una manera de estar en el mundo", ha dicho.