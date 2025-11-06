Dalmau acusa a Junts de renunciar "a hacer política en favor de Catalunya"

Archivo - El conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha acusado este jueves a Junts de haber renunciado "a hacer política en favor de Catalunya" al haber anunciado enmiendas a la totalidad a todas las leyes que presente el Gobierno y su voto en contra a las que ya están en tramitación.

"Han renunciado a hacer política en favor de Catalunya, a utilizar sus votos en positivo. En vez de presentar enmiendas para mejorar las leyes, han decidido bloquearlas", ha manifestado en un apunte en X recogido por Europa Press.

De hecho, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado este mismo jueves que la legislatura de Pedro Sánchez ha quedado "bloqueada" y le ha recriminado que, una semana después del anuncio de la decisión de su formación de romper con el PSOE, aún no haya explicado cómo piensa gobernar.