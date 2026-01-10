Dalmau afirma que el acuerdo de financiación es un "cambio de paradigma" y cumple la ordinalidad

Archivo - El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC supone un "cambio de paradigma" porque, dice, se pasa de un modelo pensado en el gasto a uno pensado en el ingreso, y ha celebrado que se garantiza la ordinalidad, en sus palabras.

Así lo ha asegurado en una entrevista para Catalunya Ràdio recogida por Europa Press este sábado, en la que ha dicho que el cumplimiento de la ordinalidad es "un elemento de justicia" para superar la situación actual que ha calificado de infrafinanciación.

"Ahora toca en esta modificación legislativa que se debe llevar a cabo llevar el blindaje del conjunto del modelo y la garantía, como hemos dicho, de un modelo que, además, con la perspectiva de crecimiento económico que sigue vigente para los próximos años, debe reaccionar favorablemente", ha añadido.

Ha afirmado que este modelo da al Govern "corresponsabilidad fiscal", porque aporta la recaudación del IVA de las pymes y ha defendido que este modelo es, a su parecer, más justo, porque reduce las diferencias entre comunidades autónomas.

APOYO DE JUNTS

Preguntado por la posición de Junts al respecto de este acuerdo, ha dicho que espera que no dejen "perder la oportunidad" cuando hay 4.700 millones encima de la mesa, en sus palabras.

"Es legítimo, digámoslo claro, que uno tenga posiciones diferentes, modelos de país diferente, que crea que se debe ir más allá. Pero a la hora de la verdad, cuando hay un acuerdo para avanzar, no podemos renunciar y necesitaremos el apoyo de todos", ha dicho.

Sobre la aprobación de presupuestos para el año 2026 ha dicho que "para hacer funcionar el país hacen falta nueva financiación y nuevos presupuestos" y ha añadido que quedan cuestiones por abordar, como la recaudación del IRPF, para abordar la negociación de presupuestos.