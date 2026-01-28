El Govern propone un "pacto de país" para refundar Rodalies en infraestructura, trenes y traspaso

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, interviene durante una comparecencia, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en funciones de presidente por la hospitalización de líder del Govern de la Generalitat, Salvador Illa, ha propuesto a los grupos políticos del Parlament un "pacto de país" para trazar la hoja de ruta para la refundación del sistema de Rodalies en Catalunya, basado en la mejora de las infraestructuras, en la renovación de la flota de trenes y en la mejora de la gobernanza con el traspaso a la empresa mixta de la Generalitat y Renfe.

Lo ha dicho durante su comparecencia este miércoles ante el pleno de la Cámara por la crisis de Rodalies que atraviesa Catalunya desde el martes de la semana pasada, y ha asegurado que el Govern lo propone sin apriorismos y sin la voluntad de "participar del griterío ni del tacticismo político" y con la convicción de que el trabajo conjunto permitirá solucionar la situación.

El conseller ha repasado la cronología de la crisis desde el accidente en la R4, ha defendido la actuación del Govern y las alternativas poniendo "todos sus recursos su alcance", el papel exigente ante Renfe, Adif y el Gobierno, y ha explicitado el apoyo a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

TRES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

En el primero de los capítulos, las infraestructuras, ha constatado la falta de inversión en la red convencional en los últimos años, una situación que, ha asegurado, se está corrigiendo: "Del plan de Rodalies 2020-2025 se han ejecutado 2.666 millones y se han ejecutado más de 4.199. ¿Son suficientes? No. Pero es un cambio de tendencia histórico".

En el segundo, el material rodante, ha repasado los encargos de nuevos trenes a Alstom, que deben empezar a operar este año; y en el tercero, el cambio en la gestión, ha destacado la creación de la empresa mixta Rodalies de Catalunya: "Muchos lo habían hablado, muchos lo habían reclamado, muchos lo habían criticado. Pero ha sido este Govern quien ha empezado a poner las piedras de ese camino", ha reivindicado.

Sobre el traspaso, ha dicho que ya no es una opción, sino una "necesidad operativa e institucional", y que comporte lo que comporte, el Govern quiere poder decidir sobre el servicio que presta Rodalies, por lo que el compromiso del Ejecutivo con el mismo permanece intacto.

"Catalunya debe tener la capacidad de planificar, gestionar y responder ante incidencias como esta, porque conoce el territorio, pero también porque somos los que rendimos cuentas ante la ciudadanía. Seré claro, el compromiso con el traspaso sigue no sólo intacto, sino que se ha demostrado más urgente y necesario que nunca", ha argumentado.

RESPUESTA DEL GOVERN

Respecto a la respuesta del Govern a la crisis, Dalmau la ha enmarcado en un contexto extraordinario por un episodio meteorológico extremo que ha impactado en la red, y ha sostenido que han actuado para garantizar el derecho a la movilidad y el "derecho superior" a la seguridad de los catalanes.

Ha defendido que el Govern ha dado la cara activando todos los recursos a su alcance: "Hemos hecho lo que nos tocaba hacer, sin importar si era de nuestra competencia o no", y ha afirmado que esta forma de actuar es la forma como entienden el ejercicio del autogobierno catalán, ejerciendo el liderazgo desacomplejadamente, sin miramientos, y asumiendo aciertos y errores, en sus palabras.

RENFE, ADIF Y EL GOBIERNO

Ha definido la ampliación de los servicios de transporte como la puesta en marcha del "servicio alternativo de transporte más grande y complejo nunca visto en Catalunya", y ha sostenido que el Govern no solo ha exigido soluciones a Renfe, la operadora, y a Adif, responsable de la infraestructura, sino también responsabilidades.

"Han sido asumidas este mismo lunes. El titular del servicio es la Generalitat de Catalunya. El operador que lo presta, Renfe, nunca puede olvidar que debe responder y actuar a las órdenes del gobierno del país", ha añadido, en referencia a los ceses de miembros de la dirección de ambas empresas públicas.

En este sentido, ha defendido que la actitud de colaboración con el Gobierno, que la oposición ha calificado de poco exigente durante la crisis, debe ser entendida como un acto de responsabilidad

"No quiero que confundan la actitud de colaboración con el Gobierno de España como un acto de tibieza, sino todo lo contrario, como un acto de firmeza y un acto de responsabilidad. Los acuerdos hacen grande al país. Los acuerdos son los que permiten las inversiones".

DEFENSA DE PANEQUE

A lo largo de su intervención, Dalmau ha reiterado el pésame por el fallecimiento del maquinista de la R4 en el accidente de Gelida (Barcelona), y ha insistido en la petición de disculpas a los usuarios: "Les pedimos disculpas por los perjuicios sufridos esta semana. Y sobre todo por los efectos durante décadas de un sistema que no está a la altura de lo que merecen los ciudadanos de Catalunya".

Ha agradecido el papel de los servicios de emergencia, de los trabajadores públicos en general, de las plataformas de usuarios --que quiere que tengan un papel más activo a partir de ahora--, de los alcaldes, y de los equipos del Govern, en especial el de la consellera Paneque, a quien prácticamente todos los partidos de la oposición han pedido su dimisión.

"Quiero hacer un reconocimiento personal que creo que es justo y necesario. En primer lugar, a la consellera Paneque y a todo el equipo de la conselleria de Territorio que han estado al frente de una emergencia sin precedentes en nuestro país", ha zanjado.