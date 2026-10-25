Dalmau replica a Junts que el Govern ha sido "contundente" ante los disturbios en Barcelona

El conseller de la Presidencia de Catalunya, Albert Dalmau. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha replicado a la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que la respuesta del Govern a los disturbios de este sábado en Barcelona ha sido "contundente", después de que Junts haya pedido la comparecencia en el Parlament de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, para dar explicaciones.

"La ciudadanía espera de todos nosotros firmeza, colaboración, unidad y sentido de país. No se ayuda a Catalunya haciendo partidismo", ha dicho Dalmau en un apunte en 'X' este domingo.

El conseller ha defendido que se han realizado más de 100 detenciones por estos hechos y se ha realizado una "condena firme de los actos vandálicos y violentos".