Dan por controlado el incendio de una nave industrial en Lliçà de Vall (Barcelona)

Incendio de una nave industrial en Lliçà de Vall (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado este lunes a las 19.32 el incendio industrial en una nave de 500 metros cuadrados en la calle Garraf del polígono industrial Cantallops, en Lliçà de Vall (Barcelona), en el que han trabajado con 17 dotaciones.

Han recibido el aviso a las 17.13 horas y el teléfono 112 ha registrado 178 llamadas por una columna de humo muy visible, han informado en varios mensajes de X recogidos por Europa Press.

Bombers sigue con los trabajos de extinción con 15 dotaciones para acabar de apagar las llamas residuales en el interior de la nave, que ha quemado casi al completo y el techo ha colapsado.

Se ha establecido un perímetro de seguridad y, preventivamente, se ha pedido el confinamiento de naves próximas al incendio de la nave afectada, que se dedica a la producción cosmética.

Protecció Civil ha activado el pla Procicat en fase de prealerta por el incendio, y aunque no constan heridos, ya que la nave está cerrada por vacaciones, ha pedido a la población que si nota molestias por el humo cierre puertas y ventanas.