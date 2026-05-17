David Roas vuelve al 'agrohorror' en un libro de cuentos: "Es una forma de visitar el horror más cotidiana"

El escritor David Roas - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada David Roas ha reunido en el volumen 'Territorios' (Páginas de Espuma) siete cuentos de 'agrohorror', un subgénero que ve en auge: "Es una forma de visitar el horror mucho más cotidiana".

"Lo rural está volviendo a tener una presencia enorme en lo insólito, terrorífico o inquietante", donde el pueblo es un ámbito real y se trata con respeto, ha explicado Roas (Barcelona, 1965) en un encuentro con medios.

Ha subrayado que el 'agrohorror' huye de las formas tópicas del 'folk horror' anglosajón, con comunidades perdidas, ni idealiza la vida en los pueblos ni tampoco trata a sus habitantes como pueblerinos, sino que se centra en el pueblo en su cotidianidad normal y como lo fantástico lo distorsiona desde lo real o lo grotesco.

Ha aducido esta tendencia a "una nueva visión del mundo rural que ha dejado de ser la del urbanita" y una mirada al pueblo como un espacio tan digno como lo urbano y en el que se habla de los problemas que tiene.

'AGROHORROR'

Roas ha dicho que el 'agrohorror' --término que acuñó Ana Martínez Castillo, con la que editó el volumen 'Agrohorror. Cuentos de lo insólito rural' (Eolas)-- puede incluir desde películas como 'As bestas' de Rodrigo Sorogoyen a novelas como 'Intemperie' de Jesús Carrasco, 'La forastera' de Olga Merino o 'Terres mortes' de Núria Bendicho.

Ha afirmado que pueden ser obras de corte más realista o más fantástico, así como también incluir mucho humor, como es el caso de la película 'Bodegón con fantasmas', de Enrique Buleo, en la que "hibrida el pueblo con lo fantasmal".

En los cuentos de 'Territorios', Roas mezcla lo fantástico y lo humorístico con lo cotidiano, lo oscuro y lo grotesco con protagonismo como niños fantasmales, cerdos zombis, asesinos salvajes o vegetales monstruosos bajo el aliento de la Santa Compaña, y en el que aborda cuestiones como la explotación salvaje de la agricultura o el turismo.

CUENTOS

El autor ha afirmado que se siente cómodo en el cuento porque cree que "se puede experimentar más que en una novela", permite cualquier forma y juego y su brevedad exige condensación y economía del texto.

Roas, catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del Grupo de Estudios sobre lo Fantástico, es autor de volúmenes como 'Los dichos de un necio', 'Horrores cotidianos'. 'Distorsiones', 'Bienvenidos a Incaland', 'Invasión', 'Niños' o 'Monstruario', así como las novelas 'Celuloide sangriento' y 'La estrategia del koala'.

También es autor de los ensayos 'Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico' e 'Historia de lo fantásticos en la cultura española contemporánea'.