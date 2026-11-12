Los decretos de vivienda y la huelga protagonizan el debate de candidatos catalanes de Prisa

(I-D) Los Candidatos A Las Elecciones Generales Por Barcelona Carina Mejías (Vox), Jordi Albert (ERC), Ernest Urtasun (Comuns), Jordi Hereu (PSC), Míriam Nogueras (Junts) Y Xavier García Albiol (PP) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La votación este jueves de los decretos sobre vivienda en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y la huelga general de este miércoles han protagonizado el debate electoral entre los candidatos catalanes a las elecciones generales del 29 de noviembre que ha organizado Ser Catalunya y El País.

Han participado Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Jordi Albert (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) y Carina Mejías (Vox); y lo han moderado los periodistas Marina Fernández y Miquel Noguer.

LOS DECRETOS DE VIVIENDA

Respecto a los decretos de vivienda que se aprobarán este jueves en el Congreso, tanto el PSC como los Comuns han defendido que se aprueben en la Diputación Permanente, y ERC se ha mostrado favorable a ellos, mientras que Junts, el PP y Vox los han criticado.

Hereu ha defendido una política de vivienda integral que pase por proteger, regular y construir, y ha lamentado que Junts se haya opuesto a los decretos: "Han bloqueado todas las soluciones", y ha afeado a Urtasun que se atribuyan todo el protagonismo de las políticas de viviendo del Gobierno de coalición.

Urtasun ha sostenido que las medidas que incluyen los decretos de vivienda son absolutamente imprescindibles, según él, para asegurar la capacidad de la Administración de intervenir en el mercado y ha reprochado a Nogueras haberse ausentado de la Diputación Permanente porque "le da vergüenza votar que no".

En ERC, Albert ha remarcado el apoyo de los republicanos a los decretos de vivienda, pero ha lamentado que después de casi 8 años de Gobierno socialista su "gran iniciativa aparezca en noviembre de 2026" cuando los ciudadanos siguen esperando resolver sus problemas de verdad.

Nogueras ha criticado que los decretos de vivienda se voten en un órgano "donde los votos no son las mayorías que ha decidido la gente", y ha criticado que las medidas que incluyen no protegen a los pequeños propietarios ni prohíben de forma completa la compra a los fondos buitre.

Desde el PP, Albiol ha puesto el foco en la ocupación de viviendas y ha asegurado que las políticas de la izquierda han retirado pisos del mercado: "Están poniendo al mismo nivel a las personas vulnerables con aquellos que se dedican a la ocupación de forma ilegal", ha expresado.

Mejías ha acusado al Gobierno de usar la Diputación Permanente como subterfugio, según ella, inconstitucional, que para lo único que sirve es para asustar toda la oferta de alquiler y para perpetuar el "bucle absolutamente insostenible" de la vivienda que sufren los españoles.

HUELGA GENERAL

Sobre la huelga, el socialista Hereu ha lamentado que la derecha y la ultraderecha "se hayan dedicado a menospreciar la voz de las nuevas generaciones" y de los sindicatos, pero ha admitido que se emitió un mensaje importante del que deben tomar nota porque la vivienda es uno de los retos a solucionar.

Urtasun ha reivindicado el "éxito rotundo" de la huelga general de este miércoles, particularmente en Catalunya, donde ha celebrado que los ciudadanos se movilizaron masivamente, demostrando que los problemas de la vivienda interpelan a todo el mundo.

Albert ha pedido hacer una lectura correcta de la manifestación de este miércoles: "Si no hacemos una lectura como toca, creo que nos equivocaremos. Nos piden soluciones inmediatas y ayer fue un clamor", ha sostenido.

Para Junts, la huelga constata un malestar y que la gente está "muy harta de pagar cada vez más por todo y no poder acceder a la vivienda" y tener servicios públicos de tercera, que es lo que cree que sucede en Catalunya.

Albiol, por su parte, se ha referido a los disturbios, y se ha dirigido a los comerciantes del centro de Barcelona, a los que ha transmitido su solidaridad: "Ayer sufrieron las consecuencias del pillaje y del vandalismo por parte de algunas personas que participaron en la huelga".

Y Mejías, aunque no se ha referido directamente al paro, ha sostenido que si hay especulación, uno de los focos de la huelga general de este miércoles, es porque no hay oferta, y ha achacado al Gobierno su incapacidad para facilitar tanto la construcción como la oferta de alquileres.