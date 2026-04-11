Una delegación catalana de 40 personas zarpará con la Global Sumud Flotilla hacia Gaza este domingo

Archivo - Despedida a la Global Sumud Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación catalana de 40 personas zarpará con la Global Sumud Flotilla este domingo desde el puerto de Barcelona con dirección a Gaza, con el objetivo de "romper el bloqueo" de la franja, hacer llegar ayuda humanitaria e impulsar la reconstrucción con el pueblo palestino.

Entre la delegación hay representantes de diversas entidades como la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, Arran, Contracorrent y la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), entre otros, además de figuras como la exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona) y miembro del Consell Nacional de los Comuns, Laura Campos, ha informado la organización en un comunicado este sábado.

Durante este fin de semana se han organizado diversas actividades en el Moll de la Fusta de Barcelona, desde donde partirá la comitiva, con mesas redondas, conciertos, una feria de entidades y espacios de juego intergeneracional.