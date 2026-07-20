Los delitos en Barcelona ciudad bajan un 11,2% en el primer semestre respecto al año pasado

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, el director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, durante la Junta Local de Seguridad de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los delitos han bajado un 11,2% en Barcelona ciudad el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado y las detenciones un 6,7%, han anunciado este lunes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, en rueda de prensa tras la Junta Local de Seguridad.

También han acudido el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle; el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comisario jefe de Mossos, Miquel Esquius; la comisaria jefa de la Región Policial Metropolitana de Barcelona, Montserrat Estruch, y el jefe de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez.

En la capital catalana ha habido 74.350 delitos (frente a 83.705) y la mayoría han sido contra el patrimonio, principalmente hurtos, que en concreto han experimentado un descenso del 13,5%.

Un 83,4% de los delitos en Barcelona son patrimoniales y un 47,2% del total son hurtos, seguidos de robos con fuerza y con violencia e intimidación.

Se han registrado hasta junio 9 homicidios (2 por violencia de género, 4 tiroteos y 3 apuñalamientos), 3 de ellos están relacionados con el crimen organizado y en 5 casos se ha podido detener a los presuntos autores.

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