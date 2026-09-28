Los delitos en L'Hospitalet (Barcelona) bajan un 16,24% tras la aplicación del Pla Bastió de Mossos

Archivo - Patrulla de Mossos d'Esquadra en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y el alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós, han anunciado que el total de hechos delictivos ha descendido un 16,24% en la ciudad tras la aplicación del Pla Bastió de los Mossos d'Esquadra en abril de 2026.

Así lo han constatado en rueda de prensa este lunes tras una reunión en el consistorio, en la que también ha participado el nuevo director general de la policía catalana, Ferran López y en la que Parlon ha confirmado la continuidad del Pla Bastió para "consolidar" su efecto positivo en L'Hospitalet tras el repunte de delitos del año pasado.

En concreto, el total de delitos registrados entre abril y septiembre de 2026, el periodo de aplicación de Bastió, bajaron un 16,24% y, específicamente, los robos violentos descendieron un 20,63%; los robos en interior de vehículos, un 43,2% y los hurtos, un 18,31%.

Asimismo, comparando el total de delitos registrados en L'Hospitalet los 8 primeros meses del año, en 2025 hubo 22.759 frente a los 21.096 de este 2026, un 7,31% menos, descenso que baja hasta el 13,5% teniendo en cuenta únicamente los delitos convencionales y obviando, por ejemplo, los delitos cibernéticos.

Por su parte, Quirós ha agradecido a Parlon su implicación con L'Hospitalet y se ha emplazado a seguir trabajando desde el consistorio para mantener las buenas cifras de delitos: "La ciudad tiene un compromiso y las cosas están cambiando", ha remarcado el alcalde.