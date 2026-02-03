Demoras de 30 minutos en Rodalies tras incidencias en el centro de control de Adif

Viajeros cogen un tren en la Estación de Sant de Barcelona, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La red de Rodalies está acumulando este martes por la mañana demoras que pueden superar los 30 minutos en diversas líneas tras las dos incidencias que se han producido en el centro de control de Adif en la Estació de França de Barcelona, que han obligado a parar la circulación de todos los trenes hasta dos veces.

Principalmente, las líneas que acumulan retrasos que pueden ser superiores a los 30 minutos son la R11 entre Barcelona Sants y Portbou (Girona), la RG1 entre L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Blanes (Girona) y las los Regionales Sur como la R15, R16 y R17 hacia Tarragona, informa Rodalies en un comunicado.

Por otro lado, la R1 entre Mataró (Barcelona) y Blanes (Girona) puede sufrir demoras superiores a los 20 minutos de media, la R2 Sud, R2 y R2 Nord los 15 minutos y la R4 entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) los 25 minutos.

El primer corte ha obligado a cortar la circulación de trenes entre las 7.10 y las 7.15 horas, mientras que el segundo se ha originado a las 8.08 y se ha solucionado a las 8.19 horas.

Sobre ello, Adif ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press que los trenes de Rodalies y media distancia pueden seguir acumulando retrasos pese a la recuperación del sistema.

Finalmente, fuentes de Renfe explican a Europa Press que los retrasos también están originados por las limitaciones de velocidad establecidas la semana pasada.