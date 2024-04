El denunciante de 4 mossos acusados de detención ilegal: "Lo que me estaban haciendo no era humano"

La mujer que lo grabó dice al tribunal que "buscaban causarle dolor extremo"



BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El joven víctima de presunta detención ilegal, lesiones, delito contra la integridad moral y falsedad en documento oficial por parte de cuatro agentes de Mossos d'Esquadra acusados ha explicado este lunes en el juicio la agresión que sufrió: "Pedí ayuda, pensé que lo que me estaban haciendo no era humano y tampoco era normal".

"Con un golpe fuerte me dejó aturdido. Me cogió una mano, sentía un pitido en los oídos. Me jala hacia delante, me coge y se tira encima mío con todo su peso. Luego me costó recomponerme, estaba aturdido", ha narrado el joven, I., en la primera jornada del juicio este lunes en la Audiencia de Barcelona.

El 13 de noviembre de 2020, I. caminaba por el barrio del Raval de Barcelona con dos amigos sobre las 23.30 horas, pasada la hora del toque de queda que estaba en vigor por la pandemia de coronavirus: una patrulla ya les había advertido de la hora, a lo que los jóvenes contestaron que se les había hecho tarde.

Pocos minutos después pasaron por la plaza del Pes de la Palla, donde había unos 10 jóvenes reunidos, y allí otra patrulla de Mossos gritó a los tres amigos para que se pararan, pero pensaron que la orden era para el otro grupo: entonces los policías les siguieron llamando hasta que los alcanzaron y los pusieron contra una pared para identificarlos.

"Le dije que no nos debería detener a nosotros sino a un chico que se fue corriendo con 5 euros de mi amigo. No se lo tomó de buena manera. Se acerca hacia mi, invade mi espacio, dice que si soy adivino, que él no puede serlo. Allí empieza la agresión", ha recordado el joven este lunes ante el tribunal, que ha afirmado que otro policía avisó al que presuntamente lo agredía de que lo estaban grabando, ante lo que todos bajaron la voz.

La escena quedó grabada en el móvil de una vecina, un vídeo en el que se escuchan los ritos de 'auxilio' y 'ayuda' desde un piso justo encima del lugar de la detención, que este lunes ha contado al tribunal cómo vio la escena en la que el joven dijo que no llevaba la documentación y entonces el mosso "lo cogió por el cuello, lo levantó contra la pared, le dio un cabezazo contra la pared y lo tiró de manera que se escuchó algo que se rompía".

"Lo tiró al suelo, se sentó encima de él. El chico estaba diciendo 'no, no, no, no es necesario', pero el policía se comportó de manera muy violenta", y ha aclarado que solo uno lo agredió presuntamente, otro lo ayudó a aguantarlo en el suelo y el resto de agentes estaban alrededor.

"LA POLICÍA ME HIZO BORRARLO"

La mujer calcula que el joven estuvo en el suelo durante unos 15 minutos, en los que no sabe si el mosso "lo estaba golpeando o manipulando el cuerpo para hacerlo sentir más incomodo".

El vídeo que grabó se viralizó en redes sociales y ha contado que cuando entregó el vídeo original a los Mossos, ellos no lograban descargarlo y tuvieron que dividirlo en seis vídeos más cortos, y ha asegurado que no conserva el original en su móvil: "La policía me hizo borrarlo".

Los cuatro agentes siguen trabajando en el cuerpo pero apartados del destino que tenían en ese momento, y en este juicio la Fiscalía les reclama una condena de ocho años y medio de prisión por los presuntos delitos de detención ilegal, lesiones, falsedad documental y contra la integridad moral.