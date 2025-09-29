Desactivan la alerta del plan Inuncat al finalizar el episodio de lluvias en el sur de Catalunya

Protecció Civil mantiene la prealerta

TARRAGONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este lunes por la tarde la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Catalunya (Inuncat) una vez finalizado el episodio de fuertes lluvias en el sur de Catalunya.

El episodio, que empezó el domingo, ha dejado "récords de lluvia" en las comarcas del Baix Ebre y El Montsià (Tarragona), según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), las acumulaciones de agua más importantes se han producido en los municipios tarraconenses de Amposta (303.4 litros), Mas de Barberans (216.6) y Els Alfacs (208.8).

A lo largo de este episodio se han enviado tres alertas de protección civil a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y los Agents Rurals han hecho seguimiento y vigilancia de los caudales de ríos, rieras y barrancos, ante la posibilidad de crecidas repentinas.

A partir de ahora, el plan Inuncat se mantiene en prealerta porque, según el SMC, "todavía existe la posibilidad de lluvias fuertes" esta madrugada y hasta este martes por la mañana en el Baix Ebre y El Montsià.

BALANCE DE INCIDENCIAS

El teléfono de emergencias 112 ha recibido desde el domingo y hasta este lunes un total de 135 llamadas, que han generado 116 expedientes, sobre todo en las comarcas del Montsià (63) y Baix Ebre (37).

Los Bombers de la Generalitat han atendido a 44 avisos relacionados con la lluvia desde este domingo por la noche y hasta este lunes, sobre todo en Amposta (12).