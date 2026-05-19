Desarticulada en Tarragona una organización dedicada a la plantación y venta de drogas

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TARRAGONA 19 May. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la plantación y a la venta de drogas en Tarragona, según han informado este martes en un comunicado.

La operación, denominada 'Tafata', se ha saldado con siete detenidos y el desmantelamiento de dos plantaciones indoor de marihuana ubicadas en viviendas unifamiliares de El Catllar y L'Ametlla de Mar (Tarragona), donde los agentes hallaron 2.943 plantas y 63 kilos de cogollos preparados para su distribución.

La investigación comenzó a finales de febrero tras las informaciones facilitadas por los vecinos de la zona, que alertaron de un fuerte olor a marihuana y de un constante movimiento de personas y vehículos.

Los investigadores también detectaron manipulaciones en la red eléctrica, con un fraude valorado en 134.700 euros, mientras que la droga intervenida estaba envasada al vacío y presuntamente destinada al mercado ilegal de otros países europeos.

Los detenidos, seis hombres y una mujer de entre 19 y 54 años, están acusados de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal, mientras que dos de ellos ya han ingresado en prisión provisional por orden judicial.