Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves en Tarragona a dos hombres de 38 y 57 años como presuntos autores de 79 delitos de hurto, daños y pertenencia a grupo criminal por su supuesta relación con el robo de catalizadores y turbos de escape de vehículos e investiga a dos más, de 37 y 45 años, ha informado el cuerpo policial este martes en un comunicado.

A principios de este año se detectó un aumento de hechos delictivos de este tipo en una zona de Reus y, poco a poco, el radio de acción de los ladrones se fue ampliando, con casos registrados entre julio y octubre en el Baix Camp y el Priorat, por lo que las comisarías de Mossos de Falset y Cambrils también se implicaron en las gestiones dirigidas por la Unidad de Seguridad Ciudadana de Reus.

En todos los casos, los Mossos observaron coincidencias: la actuación de una estructura operativa con funciones concretas por parte de cuatro personas, el tipo de vehículo afectado, las franjas horarias y la zonas de influencia del grupo.

Finalmente, los agentes pudieron identificar a cuatro hombres que acumulan 75 antecedentes policiales por diversos delitos patrimoniales y los relacionan con hechos en Vilaplana, Riudoms, l'Alforja, Maspujols, la Selva del Camp, les Borges del Camp, Riudecols, l'Aleixar, Cambrils, Pratdip, Mont-roig del Camp, Poboleda, Porrera y Prades.

La policía sostiene que llevaron a cabo 92 operaciones de venta de catalizadores con un perjuicio económico para las víctimas de hasta 800.000 euros, aunque la cifra podría aumentar a la espera de nuevas facturas y peritajes, y considera que el grupo está detrás de muchos más hechos denunciados que continúa investigando.