Desconfinan Pla de Manlleu (Tarragona) por la mejora de las condiciones del incendio forestal

Vista del incendio en Pla de Manlleu - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este jueves a las 11.55 un nuevo Es-Alert al núcleo de población de Pla de Manlleu, en Aiguamúrcia (Tarragona), para desconfinar a la población al mejorar las condiciones del incendio forestal, según informa en 'X'.

Una nueva reavivada del incendio, que ya está estabilizado, ha obligado sobre las 11.15 a confinar de nuevo a la población por la presencia de mucho humo.

Los Bombers de la Generalitat siguen trabajando sobre el terreno con 25 dotaciones para controlar el foco, aunque no creen que sea durante las horas centrales del día por las altas temperaturas de la jornada.