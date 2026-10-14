Desconvocada la huelga del bus de Barcelona de este miércoles tras un acuerdo entre las partes

Archivo - Autobuses en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y el comité de huelga han llegado a un acuerdo esta madrugada tras un "acercamiento de posiciones" que ha llevado a los sindicatos a desconvocar los paros previstos para este miércoles y otros 5 días del mes de octubre

El acuerdo alcanzado incorpora las 35 horas semanales durante la vigencia del convenio y el incremento de los días de descanso, que se han cerrado en otros 10 días, ha informado TMB en un comunicado este miércoles.

En 2027, y durante la vigencia del convenio, los empleados del bus podrán sumar otros 3 días más de descanso y alcanzar las 35 horas semanales, si se dan determinadas condiciones como la reducción del absentismo o mejoras operativas que permitan conseguir ahorros suficientes para contratar a más personal.

También se ha pactado un nuevo sistema que incrementa el número de días de descanso en fin de semana, consiguiendo, como reclamaban los sindicatos, una mejora en este sentido.

La dirección de la empresa y los sindicatos acordaron que el nuevo convenio colectivo tendrá una vigencia de 4 años.