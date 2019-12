Descubren un posible origen de la enfermedad de las "vacas locas"

Publicado 17/12/2019 17:12:30 CET

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio ha descubierto un posible agente infeccioso responsable de la enfermedad de las "vacas locas", registrada en Europa a finales de los años 90, especialmente en el Reino Unido, donde 200.000 ejemplares presentaron síntomas como temblores, cambios de comportamiento y pérdida del equilibrio, hasta llegar a la muerte.

El trabajo, liderado por el Centro ENVT-INRA de Toulouse, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) y el Centro de Investigación en Sanidad Animal (INIA-CISA), con la participación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y de la Universidad de Zaragoza (Unizar), ha revelado que el posible origen podría provenir del 'scrapie atípico', una afección priónica de las ovejas y las cabras, ha informado la UAB este martes en un comunicado.

Los experimentos han demostrado que cuando los priones --proteínas que hay en los organismos de los animales y las personas, básicamente en el cerebro-- del scrapie atípico se transmiten de una especie a otra cambian de estructura y su capacidad de infectar evoluciona, por esta razón, los expertos han apuntado que las ovejas pudieron ser el inicio, convirtiéndose "en una enfermedad zoonótica".

Con este hallazgo, los responsables han indicado que mejorará la evaluación del riesgo de estas enfermedades, tanto en el campo animal como de salud pública, ya que puede dar lugar a encefalopatía espongiforme bovina en vacas.

El estudio se ha llevado a cabo con modelos de ratón transgénico con genes de vaca, y los priones procedían de casos reales diagnosticados en ovejas de España, Francia, Portugal y Noruega.

La observación, publicada en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America' (PNAS), también ha contado con la colaboración de otros centros de investigación como Noruega, Portugal y Reino Unido, así como con fondos europeos.