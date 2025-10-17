Desmantelada una red implicada en 9 robos con fuerza en un mes en Barcelona, Girona y Tarragona

Archivo - Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 2 hombres y han imputado a otro --que ya se encontraba en la cárcel por otros hechos-- acusados de formar una red criminal implicada en 9 robos con fuerza entre el 23 de agosto y el 25 de septiembre en localidades de Barcelona, Girona y Tarragona, informan en un comunicado este viernes.

Los investigadores empezaron a recoger indicios a raíz de un robo en una casa de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) donde los delincuentes sustrajeron objetos de valor, dinero en efectivo y un vehículo del domicilio y las primeras gestiones permitieron ubicar a un grupo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) especializado en robos con fuerza en casas aisladas de toda Catalunya.

Los integrantes del grupo solían utilizar vehículos de alquiler a nombre de terceras personas para evitar ser detectados y se caracterizaban por la "rapidez" al desplazarse a diferentes puntos para cometer los robos y volver rápidamente hacia L'Hospitalet.

El cuerpo pudo determinar la participación de miembros del grupo en otros 8 robos en domicilios de Castelldefels, Barcelona, Matadepera, Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) y Empuriabrava (Girona) y Castellvell del Camp (Tarragona).

A los dos detenidos, que ya han pasado a disposición judicial en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de L'Hospitalet, se les atribuyen delitos de robos con fuerza, robos de vehículos, pertenencia a grupo criminal y por conducir sin haber obtenido nunca el permiso; la investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.