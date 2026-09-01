Desmantelado un cultivo de 835 plantas de marihuana con 2 detenidos en Ripollet (Barcelona)

Plantas de marihuana - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron entre el 26 y 27 de agosto a dos hombres que presuntamente formaban parte de un grupo criminal dedicado al cultivo de marihuana en Ripollet (Barcelona), donde se localizaron 835 plantas y más de 2.200 esquejes preparados para plantar.

Según informa la policía catalana en un comunicado, los agentes realizaron una entrada y registro en el local tras diversas investigaciones practicadas, en cuyo interior encontraron todo el material necesario para el cultivo de marihuana.

El local operaba bajo la estructura de una empresa a nombre de una de las personas detenidas, mientras que el contrato de suministro eléctrico constaba a nombre de la segunda; finalmente, uno de los detenido quedó en libertad tras declarar en comisaría y el segundo pasó a disposición judicial.