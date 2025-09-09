Desmantelado un grupo que robaba en áreas de servicio de la AP-2 en les Borges Blanques (Lleida)

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un grupo criminal con la detención de cuatro personas en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Barcelona ciudad como presuntos autores de robos con violencia e intimidación en dos áreas de servicio de la AP-2 en les Borges Blanques (Lleida), informan en un comunicado.

Concretamente, la investigación se inició en mayo tras conocer dos robos en esta autopista, y después de que los mossos acudieran al lugar de los hechos, tres individuos huyeron después de forzar dos camiones, a los que cortaban las lonas de los remolques para averiguar el tipo de carga que llevaban.

Posteriormente, los agentes localizaron una furgoneta con placas de matrícula tapadas y cargada de cajas de ventiladores de techo, cajas de hojas de afeitar y otros productos de cuidado personal; todos los detenidos tenían antecedentes y ya han pasado a disposición judicial, y no se descarta que estén implicados en otros delitos contra el patrimonio.