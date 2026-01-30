Detectan el virus del papiloma humano en 3.691 mujeres del área de Girona con un nuevo método

Procesamiento de las muestras - REGIÓ SANITÀRIA DE GIRONA

GIRONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región Sanitaria de Girona inició en enero de 2025 el despliegue del programa de cribado de cáncer de cuello uterino con la implantación del nuevo método para la detección del papiloma humano y ha permitido detectar la presencia del virus en 3.691 mujeres.

El cáncer de cuello uterino es un tumor maligno que se inicia en la parte más baja del útero: este cáncer tiene como "causa principal y necesaria" la infección por el virus del papiloma humano o VPH", ya que sin esta infección no se puede producir, informa la Región Sanitaria en un comunicado este viernes.

Durante 2025 se realizaron 26.488 cribados de cáncer de cérvix en la Región Sanitaria de Girona, y de ellos el 85,2% dieron negativo y el 13,9% restante fueron positivos en VPH (3.691 casos); y en el caso de pacientes con muestras alteradas, se comunicó y derivó a su centro de referencia los casos en los que es necesario realizar una prueba más específica.

La ginecóloga referente de la Unidad de patología cervical del Hospital Universitari de Girona Josep Trueta, Ester Vila, explica que esta prueba "se llama colposcopia y consiste en hacer una observación del cuello del útero con unos líquidos especiales y hacer una biopsia para poder realizar el diagnóstico correspondiente".

Insiste en que "la presencia del VPH no supone ningún diagnóstico, sino que permite identificar a aquellas pacientes que necesitan ser estudiadas de una manera más completa"; y de las 3.691 personas a las que se les ha detectado el VPH, en 895 casos se les hará un mayor seguimiento porque tienen un tipo de virus más agresivo.